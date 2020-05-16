США допустили размещение ядерных ракет в Польше

Польша могла бы разместить американское ядерное оружие на своей территории в случае, если правительство Германии решит сократить свой арсенал. Об этом заявила посол США в Польше Джорджетт Мосбахер на своей странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Если Германия хочет сократить ядерные вооружения и ослабить НАТО, то, возможно, Польша, которая платит справедливую долю, понимает риски и находится на восточном фланге НАТО, могла бы разместить эти вооружения здесь", - написала дипломат.

Говоря о "справедливой доле" Польши, посол, вероятно имела в виду, что страна выполняет обязательство о выделении 2 процентов ВВП на военные расходы, в то время как Германия не следует этим правилам НАТО, отмечает "Голос Америки". При этом в денежном выражении вклад Берлина значительно превышает расходы польской стороны (50 миллиардов против 13 миллиардов долларов).

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в статье, опубликованной немецким изданием Frankfurter Allgemeine Zeitung, написал, что альянс будет обладать ядерным арсеналом, пока такое оружие существует. "Мир, в котором Россия, Китай и другие государства будут владеть атомным оружием, а НАТО нет, не будет безопасным", - считает Столтенберг.