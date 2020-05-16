В Иране разрешено совершение праздничной молитвы в мечетях

С 6 июня в Иране открываются университеты.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал президент Ирана Хасан Роухани.

Он отметил, что после месяца Рамазан кафе и рестораны в стране возобновят свою деятельность согласно специальному протоколу.

Президент Ирана также отметил, что вступительные экзамены в вузы также будут проводиться по специальному протоколу.

По словам Х.Роухани, после месяца Рамазан святилище Имама Рзы и другие святилища, находящиеся в стране будут открыты для посещения паломников в ограниченном количестве.

Он сказал, что святилища будут открыты 3 часа утром и вечером.

Принято также решение о совершении намаза в праздник Рамазан. В мечетях разрешено совершать праздничный намаз с ограниченным числом верующих.

Разрешено также проведение без зрителей спортивных соревнований, в том числе футбольных матчей.