Премьер Испании хочет в последний раз продлить режим повышенной готовности

Правительство Испании намерено попросить у нижней палаты парламента в последний раз продлить действие режима повышенной готовности во избежание распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя испанского правительства Педро Санчеса, передает Day.Az.

В этот раз правительство собирается попросить 30 дней продления режима вместо 15, как это было прежде.

Пока действие режима было одобрено парламентом до 24 мая.

Санчес также прокомментировал предварительные результаты исследования, которые показывают, что у 5% населения Испании есть антитела к коронавирусу. В таком случае реальная смертность составляет 1%, сказал премьер, отметив, что если бы власти не приняли меры по изоляции, то данные показатели были бы гораздо выше.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.