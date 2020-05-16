В Ереване десятки постояльцев дома престарелых заразились коронавирусом

У более чем 40 постояльцев ереванского дома престарелых "Норк" обнаружен коронавирус.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Минздрава страны Алина Никогосян.

По ее словам, их всех госпитализируют.

Отметим, по состоянию на 16 мая в Армении выявлено 4283 случая заражения COVID-19. Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 1791. На лечении находятся 2415 человек. В стране с 16 марта действует режим ЧП, который был продлен до 13 июня.