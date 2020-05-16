В Дании впервые за 2 месяца нет жертв короновируса

В Дании впервые с 13 марта зафиксирован день без жертв короновируса.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на датские СМИ, пятница 15 мая стала первым днём в королевстве без жертв от короновирусной инфекции.

Тем не менее общее число подтвержденных случаев инфицирования в Дании возросло на 78 человек до 10 791, а число госпитализаций сократилось на 10 человек составив 137. В свою очередь число погибших осталось неизменным - 537.

Во вторник органы здравоохранения заявили, что маловероятно, что страна пострадает от второй волны вируса. Именно поэтому страна вступила во второй этап так называемого открытия, который позволяет вновь открывать школы для детей старшего возраста, магазины и рестораны.

Отметим, что по данным органов здравоохранения Дании, на данный момент 83% людей с диагнозом короновирус в Дании смогли выздороветь.