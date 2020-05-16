Канада начинает испытывать вакцину от коронавируса

Министерство здравоохранения Канады разрешило первые испытания вакцины от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Минздрав Канады одобрил первые в стране испытания потенциальной вакцины от коронавируса", - приводятся слова премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

По словам Трюдо, в случае успешных испытаний вакцина будет производиться и распространяться в Канаде. В стране коронавирусом заразились 75 тысяч, выздоровели 37 тысяч, скончались пять тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.