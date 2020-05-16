Армения установила мировой рекорд по темпу прироста случаев коронавируса

Армения установила мировой рекорд по темпу прироста случаев коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший премьер-министр страны Грант Багратян.

"Сегодня в Армении число зараженных коронавирусом достигло 4283։ за сутки заразились 239 человек. Прирост 5.9% - похоже на мировой рекорд или один из самых худших результатов. Для сравнения за тот же день прирост новых больных в мире составил в среднем 2,2%, в США - 1,8%, РФ - 3,8, Турция и Иран менее 1%, Грузия 0,3%, Азербайджан - 1,5%", - написал бывший армянский премьер.