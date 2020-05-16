Армения установила мировой рекорд по темпу прироста случаев коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом на своей странице в Facebook написал бывший премьер-министр страны Грант Багратян.

"Сегодня в Армении число зараженных коронавирусом достигло 4283։ за сутки заразились 239 человек. Прирост 5.9% - похоже на мировой рекорд или один из самых худших результатов. Для сравнения за тот же день прирост новых больных в мире составил в среднем 2,2%, в США - 1,8%, РФ - 3,8, Турция и Иран менее 1%, Грузия 0,3%, Азербайджан - 1,5%", - написал бывший армянский премьер.