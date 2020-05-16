https://news.day.az/world/1235753.html В Турции от коронавируса вылечились 108 тысяч человек
В Турции от коронавируса вылечились 108 тысяч человек
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 41 человек, общее число жертв заболевания достигло 4 096.
Об этом, как передает в субботу Day.Az, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 148 067, за прошедшие 24 часа 1 610 тестов на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что общее число выздоровевших достигло 108 137.
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