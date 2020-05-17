Италия отменит карантин для граждан ЕС

Италия отменит карантин для прибывающих в страну граждан Евросоюза (ЕС) с 3 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

По мнению Конте, отмена обязательного карантина создаст условия для возобновления туризма в стране. Кроме того, с 18 мая в Италии откроются магазины розничной торговли, парикмахерские, салоны красоты, а также рестораны, бары, пиццерии и кондитерские.

О том, что Италия откроет границы на въезд и выезд из страны, стало известно 16 мая. Послабления будут действовать только для граждан ЕС. Гражданам Италии также разрешат свободно перемещаться по стране.

В Италии излечился более чем каждый второй пациент с подтвержденным коронавирусом. Всего за время эпидемии в стране выявили 224 тысячи случаев заражения. При этом официальное число выздоровевших составляет 122 тысячи человек. Общее число смертей, причиной которых называют вызванную инфекцией болезнь COVID-19, составляет 31,7 тысячи.