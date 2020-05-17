Массовые беспорядки в Польше: полиция применила слезоточивый газ против бизнесменов

Польская полиция применила слезоточивый газ и физическую силу против участников протеста предпринимателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил представитель полиции Варшавы Сильвестр Марчак.

Меры прямого принуждения были использованы полицейскими после нападения протестующих на сотрудников правоохранительных органов, пояснил Марчак.

Акция протеста проходила на Замковой площади в Варшаве. Предприниматели требовали от властей финансовой поддержки в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса нового типа.