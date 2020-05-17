Персональные данные сотрудников Европарламента «утекли» в сеть

Персональные данные более чем тысячи сотрудников Европарламента оказались в свободном доступе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета Politico со ссылкой на вице-президента по политике ЕП в IT-сфере Марселя Колайя.

Отмечается, что в сеть попала информация 1200 сотрудников, в том числе секретная информация и зашифрованные пароли.

По информации Politico, речь идет о Европейской народной партии, что подтвердил представитель партии Педро Лопес. Лопес сообщил, что база данных содержит информацию, которая использовалась в 2018 году.

Все "слитые данные" уже удалены из интернета. Будет проведено соответствующее расследование.