https://news.day.az/world/1235761.html Персональные данные сотрудников Европарламента «утекли» в сеть
Персональные данные сотрудников Европарламента «утекли» в сеть
Персональные данные более чем тысячи сотрудников Европарламента оказались в свободном доступе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета Politico со ссылкой на вице-президента по политике ЕП в IT-сфере Марселя Колайя.
Отмечается, что в сеть попала информация 1200 сотрудников, в том числе секретная информация и зашифрованные пароли.
По информации Politico, речь идет о Европейской народной партии, что подтвердил представитель партии Педро Лопес. Лопес сообщил, что база данных содержит информацию, которая использовалась в 2018 году.
Все "слитые данные" уже удалены из интернета. Будет проведено соответствующее расследование.
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