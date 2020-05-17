В Египте число смертей от коронавируса превысило 600

В Египте число смертей от коронавируса достигло 612.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, всего в стране коронавирусом заразились 11 719, выздоровели 2 950 человек, пишет минздрав страны.

Ранее власти Египта представили "план сосуществования страны с новым коронавирусом", предполагающий закрытие образовательных, спортивных и развлекательных заведений.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.