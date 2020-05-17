Армения установила мировой рекорд по темпам заражения коронавирусом

Армения установила мировой рекорд по скорости прироста случаев коронавируса. Об этом заявил бывший премьер-министр республики Грант Багратян 16 мая на своей странице в Facebook, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Сегодня в Армении число зараженных коронавирусом достигло 4283. За сутки заразились 239 человек. Прирост 5,9% - похоже на мировой рекорд или один из самых худших результатов", - заявил экс-глава правительства.

"Для сравнения за тот же день прирост новых больных в мире составил в среднем 2,2%, в США - 1,8%, РФ - 3,8, Турция, Иран менее 1%, Грузия 0,3%, Азербайджан - 1,5%", - пояснил Багратян.

Как ранее сообщали армянские СМИ, 16 мая в Армении зафиксирован рекордный рост числа выявленных случаев заражения. Суточный прирост составил 239 человек. Общее число инфицированных достигло 4283 человек. Из них проходят лечение - 2415, излечились - 1791. За время эпидемии скончались 53 человека.