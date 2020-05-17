В Казахстане за сутки выявлено 307 заболевших коронавирусом
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 307 заболевших коронавирусной инфекцией, передает Day.Az со ссылкой на МИА "Казинформ".
Прирост составил 5,2%.
В разрезе регионов: город Алматы - 93 (5,4%), город Шымкент - 77 (28, 6%), Атырауская область - 35 (6,9%), город Нур-Султан - 32 (2,7%), Западно-Казахстанская область - 22 (7,6%), Карагандинская область - 13 (5,9%), Акмолинская область - 9 (7,8%), Туркестанская область - 6 (3,1%), Мангыстауская область - 6 (4,1%), Алматинская область - 5 (2,5%), Актюбинская область - 4 (1,8%), Костанайская область - 2 (2,6%), Жамбылская область - 2 (1,0%), Восточно-Казахстанская область - 1 (1,8%)
Всего в стране выявлено 6157 заболевших.
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