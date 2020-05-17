Кувейт и Саудовская Аравия приостановят добычу нефти на совместном месторождении

Кувейт и Саудовская Аравия в субботу договорись приостановить на месяц добычу нефти на совместном месторождении "Аль-Хафджи", расположенном в нейтральной зоне на границе двух стран. Об этом сообщила в субботу кувейтская газета Al Rai, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, приостановить добычу планируется уже с 1 июня. Объем производства на месторождении оценивается примерно в 80 тыс. баррелей в сутки.

В феврале министр нефти, водных ресурсов и энергетики Кувейта Халед аль-Фадель заявил, что Кувейт и Саудовская Аравия начнут экспериментальную добычу нефти на месторождениях "Аль-Вафра" и "Аль-Хафджи". Соглашение о возобновлении добычи нефти в нейтральной зоне было подписано двумя странами в декабре 2019 года после перерыва, продлившегося более трех лет. На месторождениях региона добывалось около 0,5% мировых запасов нефти.