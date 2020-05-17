Число инфицированных коронавирусом в США превысило 1,5 миллиона

В Соединенных Штатах по состоянию на 02:00 по московскому времени воскресенья коронавирусная инфекция COVID-19 была выявлена у 1 505 033 человек, сообщил портал Worldometer, который специализируется на мировой статистике, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Число жертв коронавируса в США достигло 89 511, увеличившись за стуки более чем на 1 тыс. Уровень смертности составил 271 человек на 1 млн населения страны. Излечились 337 840 человек.

Всего в мире, по данным портала, с начала пандемии зафиксировано 4 000 713 случаев заражения и 312 283 смертей от вызываемых коронавирусом заболеваний, излечились более 1,8 млн человек.