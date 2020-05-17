В Южной Корее зафиксировали 13 новых заражений коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в Республике Корея за сутки увеличилось на 13 человек, новых летальных исходов не зафиксировано, приводит агентство Yonhap заявление минздрава страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Всего с начала пандемии корейские медики обнаружили 11 050 случаев заражения инфекцией. Число жертв коронавируса осталось прежним - 262, выздоровели почти 10 тыс. пациентов.

В минздраве отметили, что показатели прироста на сегодняшний день - наименьшие с момента появления большого очага коронавируса в столице страны.

Ранее очередной всплеск заражений медики связали со случаем, когда 29-летний пациент с COVID-19 1 мая самовольно посетил более пяти баров и ночных клубов за ночь в одном из густонаселенных районов Сеула.

Позднее премьер-министр страны Чунг Си-Кюн поручил чиновникам найти примерно 1,5 тыс. человек, которые посетили клубы в данном районе на прошлой неделе.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.