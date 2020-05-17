В США количество жертв коронавируса превысило 90 тысяч

В США с начала пандемии коронавируса от заболеваний, связанных с COVID-19 кончались 90 113 человек. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, заявил портал Worldometer, который специализируется на статистике по основным мировым событиям.

Также, по его данным, общее количество инфицированных коронавирусом достигло в Штатах 1 507 773 человека, вылечились около 340 тысяч.

В мире насчитывается 4 721 828 заразившихся, 313 260 скончались.

Впервые вспышку коронавирусной инфекции выявили в Центральном Китае в декабре. Позже заболевание распространилось по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ситуацию пандемией.