https://news.day.az/world/1235816.html Появились кадры с места взрыва в центре Лос-Анджелеса - ВИДЕО
Появились кадры с места взрыва в центре Лос-Анджелеса - ВИДЕО
В сети появилось видео с места крупного пожара и взрыва в центре Лос-Анджелеса. Кадры на видеохостинге YouTube выложил пользователь Kurtiskurtical, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Очевидец ЧП снял на смартфон, как в сторону горящего здания едут машины противопожарной службы. Также видно, как из здания идет густой дым, опускающийся на проезжую часть.
Ранее 17 мая сообщалось, что при тушении пожара в Лос-Анджелесе пострадали 11 спасателей. Загорелось нежилое здание, котором из каннабиса делали рекреационный наркотик.
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