Появились кадры с места взрыва в центре Лос-Анджелеса

В сети появилось видео с места крупного пожара и взрыва в центре Лос-Анджелеса. Кадры на видеохостинге YouTube выложил пользователь Kurtiskurtical, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Очевидец ЧП снял на смартфон, как в сторону горящего здания едут машины противопожарной службы. Также видно, как из здания идет густой дым, опускающийся на проезжую часть.

Ранее 17 мая сообщалось, что при тушении пожара в Лос-Анджелесе пострадали 11 спасателей. Загорелось нежилое здание, котором из каннабиса делали рекреационный наркотик.