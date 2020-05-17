Китай за весну экспортировал медицинских товаров на 19 млрд долларов

Экспорт товаров медицинского назначения Китая за 2,5 месяца (1 марта - 16 мая) текущего года составил 134,4 млрд юаней (19,5 млрд долларов). Об этом сообщила китайская таможня в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По ее данным, за рубеж было отправлено 509 миллионов масок, 216 миллионов защитных костюмов, 810,3 миллиона пар очков; 162 миллиона новых наборов для тестирования на коронавирус, 727 тысяч аппаратов ИВЛ, 264,3 миллиона инфракрасных термометров, 10,4 миллиона пар хирургических перчаток.

Основными покупателями стали США, Германия, Япония, Франция, Италия.