https://news.day.az/world/1235825.html Китай за весну экспортировал медицинских товаров на 19 млрд долларов
Китай за весну экспортировал медицинских товаров на 19 млрд долларов
Экспорт товаров медицинского назначения Китая за 2,5 месяца (1 марта - 16 мая) текущего года составил 134,4 млрд юаней (19,5 млрд долларов). Об этом сообщила китайская таможня в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
По ее данным, за рубеж было отправлено 509 миллионов масок, 216 миллионов защитных костюмов, 810,3 миллиона пар очков; 162 миллиона новых наборов для тестирования на коронавирус, 727 тысяч аппаратов ИВЛ, 264,3 миллиона инфракрасных термометров, 10,4 миллиона пар хирургических перчаток.
Основными покупателями стали США, Германия, Япония, Франция, Италия.
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