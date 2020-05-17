https://news.day.az/world/1235830.html Рост числа заразившихся коронавирусом в России второй день подряд ниже 10 тыс.
Рост числа заразившихся коронавирусом в России второй день подряд ниже 10 тыс.
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9 709 человек, второй день подряд с 1 мая рост ниже 10 тыс. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В настоящее время в РФ 281 752 заразившихся во всех регионах страны.
Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, суточный рост составил 3,6% против 3,5% днем ранее.
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