Рост числа заразившихся коронавирусом в России второй день подряд ниже 10 тыс.

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 9 709 человек, второй день подряд с 1 мая рост ниже 10 тыс. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время в РФ 281 752 заразившихся во всех регионах страны.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, суточный рост составил 3,6% против 3,5% днем ранее.