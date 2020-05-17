Число выявленных случаев коронавируса в Грузии достигло 695

За минувшие сутки коронавирусную инфекцию выявили у еще 12 человек в Грузии. Таким образом, общее число случаев составило 695, передает Day.Az со ссылкой на правительственный сайт Грузии, созданный в связи с коронавирусом.

Всего с начала пандемии выздоровели 425 человек, умерли - 12.

В стране из-за коронавируса продолжает действовать режим ЧП, введенный с 21 марта по 22 мая.