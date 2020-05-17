В Испании впервые за два месяца из-за коронавируса за сутки умерли менее 100 человек

По меньшей мере 87 человек умерли за сутки в Испании из-за нового коронавируса. Об этом сообщила в воскресенье газета ABC со ссылкой на заявление главы правительства Педро Санчеса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Впервые за два месяца данный показатель опустился ниже ста. 16 мая было объявлено о 102 умерших. Антирекорд по смертности зарегистрировали в Испании 1 апреля: тогда за 24 часа умерли 950 пациентов. Общее количество летальных исходов с начала распространения инфекции в стране достигло 27 650.