Илон Маск раскрыл сумму своих накоплений в биткоинах автору «Гарри Поттера»

Британская писательница Джоан Роулинг, автор цикла книг о юном волшебнике Гарри Поттере, заявила в Twitter, что не доверяет криптовалюте и не понимает, как она работает. В комментариях к твиту глава Tesla и Space X Илон Маск попытался объяснить ей, что такое биткоины, а также раскрыл сумму своих накоплений в них, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Теперь люди пытаются объяснить мне, что это такое, и, честное слово, это бла-бла-бла предметы коллекционирования ("Моя маленькая пони"?), бла-бла-бла компьютеры (у меня такой есть), бла-бла-бла крипто (звучит стремно) бла-бла-бла оцените риски (не буду)", - пожаловалась Роулинг.

"Все так, хотя на фоне выпуска банками больших объемов денежной массы криптовалюта выглядит более надежной", - заявил Маск. Он добавил, что до сих пор владеет лишь четвертью биткоина. В настоящее время курс криптовалюты составляет около 9,3 тысячи долларов за биткоин.

Позже Роулинг опубликовала еще один твит, в котором рассказала, что люди в комментариях к ее постам теперь "обзывают друг друга симпами". "А еще фейковый аккаунт Джоан Роулинг заявил, что приобрел биткоины", - резюмировала она.