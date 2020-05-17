https://news.day.az/world/1235877.html Нетаньяху представил парламенту 35-е правительство Израиля и попросил утвердить его
Нетаньяху представил парламенту 35-е правительство Израиля и попросил утвердить его
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху представил в воскресенье в Кнессете (парламенте) 35-е правительство Израиля, которое сформировал по итогам выборов 2 марта. Трансляцию заседания, в ходе которого должна состояться присяга нового кабинета, ведет парламентский канал израильского телевидения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Народ хотел единства, и он его получил. Я представляю 35-е правительство Израиля", - сказал Нетаньяху, после чего перечислил членов кабинета. В новом правительстве будет 36 министерских портфелей, оно станет крупнейшим в истории страны.
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