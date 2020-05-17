Путин: У России есть оружие, которого нет ни у одной страны мира

У России никогда не было бы высокотехнологичных видов вооружения, если бы отсутствовала собственная хорошая база для этого, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Глава государства отметил, что смотреть на опыт других стран нужно, но при этом не стоит забывать, что в России имеются "очень хорошие собственные базы".

"Я уже говорил об этом, это факт уже абсолютно очевидный: у нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира. Как это мы могли бы сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров. Это было бы абсолютно невозможно, но мы это сделали, опираясь именно на то, о чем я только что сказал", - заявил Путин.

Теперь же следует не только "трансформировать эти достижения в гражданские сферы", но и опираться на достижения предыдущих поколений. "Они у нас всегда были, и сейчас они у нас есть - не только в военной, но и в гражданских областях", - подчеркнул президент.

"Конечно, мы должны смотреть открытыми глазами на то, что в мире происходит, смотреть, кто и где по каким направлениям ушел вперед, но, используя свои конкурентные преимущества, двигаться дальше", - добавил он.

Это интервью Владимир Путин дал 18 сентября 2019 года после заседания Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. В эфире оно транслировалось впервые.