Женщина на кроссовере разгромила двор частного дома во Флориде

Камера наблюдения, установленная во дворе жилого дома во Флориде на юго-востоке США, запечатлела момент впечатляющего дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в минувшую пятницу, 15 мая.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, женщина, находившаяся за рулем автомобиля Toyota RAV4, не справилась с управлением и на большой скорости выехала за пределы проезжей части, и проскочила через задний двор частного домовладения, попутно пробив два забора, снеся ограждение у бассейна и "заглянув" в искусственный водоем.

Как сообщают местные СМИ, дама получила травмы и была госпитализирована, угрозы для ее жизни нет.

Владельцы дома рассказали, что обычно они и их дети - одиннадцатилетняя девочка и мальчик двух лет, проводят много времени у бассейна, но в тот день была плохая погода, поэтому они не вышли на улицу, что их и спасло.