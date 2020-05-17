Почти 25 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено за 24 часа в США

В США за сутки зарегистрировано 24 996 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Также за 24 часа зафиксировали более 1,2 тыс. смертей от вируса. Всего умерли 88 754 человека.

С начала пандемии выявлено свыше 1,5 млн заболевших, выздоровели более 268 тыс. пациентов.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.