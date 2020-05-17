В Анталье установлен абсолютный температурный рекорд

Самая высокая за 91 год наблюдений температура установилась в курортной турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает телеканал CNNturk, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Регулярные метеонаблюдения там ведутся с 1929 года. До сегодняшнего дня самая высокая майская температура была отмечена в 1945 году. Тогда температура поднялась до отметки в 38,7 градусов. Сегодня температура в Анталье уже к 12.00 поднялась до 38,8 градуса, превысив рекорд на целый градус, говорит метеоролог Мехмет Латиф Гюлтекин.

Еще в начале недели Главное управление метеорологии Турции сообщало о наступлении аномальной жары - теплые массы воздуха принесет ветром с африканского континента. Прогноз сбылся, через несколько дней температура воздуха в различных регионах страны на 10-12 градусов превышала сезонную норму.

Синоптики не исключают, что в Анталье после обеда столбики термометров могут подняться и до 40-41 градуса. Соцсети уже заполнили ролики с советами, как охладиться в такую жару, как соблюдать питьевой режим и как помогать в такую жару домашним животным.

Абсолютный годовой температурный рекорд в Анталье в 45,4 градуса Цельсия был зарегистрирован в июле 2017 года.