https://news.day.az/world/1235922.html В ЮАР задумались о продаже алкоголя по алфавиту

В ЮАР задумались о продаже алкоголя по алфавиту

В мире, 17 мая 2020 17:20 250
В ЮАР задумались о продаже алкоголя по алфавиту

Власти ЮАР рассматривают возможность возобновить продажу алкоголя в стране, но только с понедельника по среду и только с 08:00 до 12:00. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, ограничения были введены в рамках самоизоляции из-за пандемии COVID-19.

Однако местная Ассоциация, объединяющая продавцов алкоголя, опасается, что ажиотаж будет столь велик, что в магазинах невозможно будет обеспечить социальное дистанцирование.

В связи с этим предлагается разрешить торговлю с понедельника по субботу и ввести систему продаж в зависимости от фамилии покупателя.

Например, люди, фамилия которых начинается на буквы A - M смогут купить алкоголь в понедельник и среду. А для людей, фамилии которых начинаются на буквы N - Z, будут зарезервированы вторники и четверги.

 

В пятницу и субботу предлагается обойтись без ограничений.

Пока это только предложение и никаких решений не было принято.

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