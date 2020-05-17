https://news.day.az/world/1235932.html В США стартовала ракета с секретным космопланом
В США стартовала ракета с секретным космопланом
С космодрома на мысе Канаверал во Флориде стартовала тяжелая ракета-носитель Atlas 5 с американским космопланом X-37B военного назначения на борту. Об этом сообщается на сайте компании United Launch Alliance (ULA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его данным, пуск был произведен в 16.14 мск 17 мая.
Уточняется, что это 139-я миссия ULA и 84-й пуск носителя Atlas 5. При этом космоплан данного типа запущен в шестой раз.
Запуск проведен в интересах Космических сил Соединенных Штатов.
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