Греческого премьера незаконно отлучили от церкви

Бывший митрополит Калавритский и Эгиалийский Амвросий отлучил от церкви премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, министра образования и по делам религий Ники Керамеос и заместителя министра гражданской защиты Никоса Хардалиаса. Отлучение произошло после первой воскресной литургии, состоявшейся в Греции после смягчения мер противодействия распространению коронавируса. Амвросий, известный своими крайне правыми высказываниями, зачитал текст отлучения в отсутствие действующего митрополита Иеронима, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее Амвросий заявлял, что если министр образования Ники Керамеос не извинится за свои "кощунственные слова" о том, что коронавирус передается со слюной, а следовательно и при причастии, то он отлучит ее от церкви.

Синод Элладской православной церкви немедленно заявил, что только архиерейский собор имеет право отлучать от церкви членов Элладской церкви. Следоательно, решение Амвросия недействительно и незаконно.

Амвросий покинул пост митрополита в 2019 году. Его обвиняли в гомофобии, расизме, поддержке ультраправых. Суд признавал его виновным в публичном подстрекательстве к насилию, в публикации в интернете гомофобных призывов и выступлений против мигрантов. После начала пандемии коронавируса Амвросий заявлял, что Мицотакис не должен закрывать церкви и быть гонителем Христа. По его словам, освящение является лекарством от коронавируса.