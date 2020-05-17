https://news.day.az/world/1235941.html МКС можно будет увидеть, просто взглянув на небо
МКС можно будет увидеть, просто взглянув на небо
Корпорация Роскосмос в воскресенье порекомендовала россиянам обратить внимание на небо. До конца месяца жители России смогут увидеть пролет Международной космической станции, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Как отмечается в сообщение в соцсети "ВКонтакте", МКС нужно искать на южном небосклоне в виде яркой звездочки, пролетающей с юго-запада на юго-восток. Полетом станции в России и в странах ближнего зарубежья можно будет любоваться в течение нескольких минут.
"Чтобы передать привет Анатолию Иванишину, Ивану Вагнеру и Крису Кэссиди, достаточно только в нужное время взглянуть на небо", - отметили в Роскосмосе.
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