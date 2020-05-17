Власти Уханя скрывали масштабы вспышки коронавируса

Власти города Ухань, где возникла первая вспышка коронавируса, изначально пытались скрыть реальные масштабы распространения инфекции.

Об этом заявил в воскресенье в интервью телеканалу CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Местные власти не хотели говорить правду в тот момент", - отметил эпидемиолог. "В самом начале они молчали, и я сказал бы, что, возможно, реальное число заразившихся было больше [заявленного]", - добавил он.

По словам эпидемиолога, у него появились подозрения, когда число выявленных в Ухане случаев заражения коронавирусом оставалось на одном уровне на протяжении 10 дней, в то время как инфекция уже начала распространяться за пределами Китая. Кроме того, когда 18 января он лично прибыл в Ухань для исследования вспышки, многие местные врачи предупреждали его, что ситуация намного хуже, чем сообщалось в официальных отчетах местных властей.

"Я не верил этим [официальным] результатам, поэтому я продолжал просить [власти], чтобы мне предоставили реальные цифры. Они очень неохотно ответили на мой запрос", - сказал Чжун Наньшань.

По данным CNN, именно Чжун Наньшань 20 января одним из первых заявил в эфире Центрального телевидения Китая (CCTV), что коронавирус нового типа передается от человека к человеку, хотя власти Уханя утверждали обратное.