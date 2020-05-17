https://news.day.az/world/1235953.html МИД Ирана вынес предостережение США
МИД Ирана вынес предостережение США
Заместитель главы МИД Ирана Аббас Арагчи вызвал посла Швейцарии, представляющего интересы США в исламской республике, и предостерег Вашингтон от преследования иранских танкеров, направляющихся в Венесуэлу.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в воскресенье пресс-служба внешнеполитического ведомства Ирана.
Кроме того, глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф направил письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу.
В нем он подчеркнул, что "США должны уважать международное право, в частности свободу судоходства".
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