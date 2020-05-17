https://news.day.az/world/1235955.html В Молдове число случаев заражения коронавирусом превысило шесть тысяч
В Молдове число случаев заражения коронавирусом превысило шесть тысяч
В Молдове за сутки число случаев коронавируса увеличилось на 126, превысив шесть тысяч,
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Отмечается, что всего в стране вылечились 2 408, скончались 211 пациентов.
15 мая в Молдове закончился срок режима чрезвычайного положения. Власти начали постепенную отмену ограничений.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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