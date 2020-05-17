Власти Германии предостерегают чиновников от использования WhatsApp

Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер предостерег федеральных чиновников от использования мессенджера WhatsApp.

Об этом в воскресенье сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на письмо Кельбера, разосланное во все федеральные министерства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кельбер предупредил чиновников, что "через отправку сообщений WhatsApp получает медиаданные".

Как передает издание, в письме уполномоченного говорится, что эти данные могут передаваться компании Facebook, владеющей мессенджером. К уязвимым данным относятся IP-адреса, информация о местоположении пользователя, смартфоне и его операционной системе, а также дата и время отправки сообщения. На основе этих данных можно составить профиль пользователя, который может включать информацию о его хобби, профессии, финансовом положении, предпочтениях и даже состоянии здоровья.

"В связи с этим я рекомендую, чтобы использование WhatsApp федеральными властями было исключено", - отметил в письме Кельбер.