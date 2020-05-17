В Сербии за сутки удвоилось число новых случаев коронавируса

В Сербии за сутки подтвердились 114 заражений коронавирусом, что вдвое больше по сравнению со вчерашним днем,

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет минздрав страны.

Скачок произошел на фоне ослабления ограничительных мер: 6 мая был отменен режим ЧС и комендантский час. 4 мая заработал общественный транспорт, а также открылись кафе и рестораны.

Всего в Сербии коронавирусом заразились 10 тысяч, скончались 228 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.