https://news.day.az/world/1235964.html В США произошла стрельба на поминальной службе, 13 пострадавших
В США произошла стрельба на поминальной службе, 13 пострадавших
По меньшей мере 13 человек получили ранения при стрельбе на поминальной службе в штате Луизиана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, инцидент произошел в субботу вечером в городе Богалуса к северо-востоку от Нового Орлеана. Из 13 пострадавших один находится в тяжелом состоянии.
Полиция в настоящее время расследует происшествие. Подозреваемый пока не задержан.
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