Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 4,5 миллиона человек

Число случаев заражения COVID-19 в мире за сутки увеличилось более чем на 100 тысяч и превысило 4,5 миллиона, умерли свыше 307 тысяч человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрировано 100 012 новых случаев заболевания COVID-19, умерли 5336 пациентов. Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 4 525 497, количество летальных исходов - 307 395.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 1 966 932.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.