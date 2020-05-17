В Москве за сутки умерли еще 77 человек с коронавирусом

Еще 77 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве за сутки.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщили в воскресенье в городском оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 77 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе.

Всего в столице умерли 1 580 человек, у которых было подтверждено заражение коронавирусом.