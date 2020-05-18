Число жертв COVID-19 во Франции превысило 28 тысяч человек

Количество жертв коронавируса во Франции превысило 28 тысяч, за сутки число выросло на 483 человека, что в пять раз больше, чем накануне.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

В субботу сообщалось о 27625 умерших, тогда их число за сутки выросло на 96.

"С 1 марта мы оплакиваем 28108 смертей, связанных с COVID-19", - говорится в коммюнике. В больницах скончались 17466 человек, в домах престарелых - 10642 заболевших.

Количество госпитализированных продолжает снижаться. В больницах остаются 19361 человек (на прошлой неделе это число составляло 22569), за последние 24 часа были госпитализированы 152 человека. В реанимации находятся 2087 (2776 неделю назад). За сутки в реанимацию поступили 24 новых пациента.

С момента начала эпидемии были госпитализированы 98569 человек, из них 17,5 тысячи находились в реанимации. Более 61 тысячи выздоровели и были выписаны из больниц, сообщается в коммюнике.

С 11 мая в стране начали снимать ограничения, введенные на фоне эпидемии коронавируса. Начали открываться школы, магазины одежды, парикмахерские и салоны красоты, книжные магазины, однако кафе, бары, рестораны, кинотеатры остаются закрытыми до нового распоряжения властей.