https://news.day.az/world/1235979.html В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС
В Канаде разбился самолет пилотажной группы ВВС
Самолет пилотажной группы канадских ВВС The Snowbirds потерпел в воскресенье крушение возле аэропорта города Камлупс (провинция Британская Колумбия).
Об этом говорится в сообщении аэропорта на его странице в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Службы спасения, в том числе спасательные воздушные суда аэропорта Камлупса, проводят спасательную операцию на месте крушения самолета канадской Snowbirds", - говорится в сообщении.
Данные о состоянии пилота пока не приводятся.
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