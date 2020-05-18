Казахстан снял некоторые ограничения по коронавирусу

Казахстан отменил некоторые ограничения по коронавирусу с 18 мая,

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что началась работа гостиниц, кафе и ресторанов, а также открылись мечети и церкви при соблюдении санитарных требований.

Более того, некоторые ограничения сняты в закрытых на карантин Нур-Султане и Алматы.

В Казахстане коронавирусом заразились 6157, выздоровели 3256, скончались четыре пациента.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.