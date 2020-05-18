В Южной Корее около 30% компаний могут сократить штат из-за пандемии

Каждая третья южнокорейская компания вынуждена будет пойти на сокращение персонала в случае, если национальная экономика в ближайшие полгода не продемонстрирует признаков восстановления после пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщает в понедельник телеканал KBS, об этом свидетельствуют данные опроса руководителей 120 компаний, результаты которого обнародовал Корейский институт экономических исследований, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Около 30% опрошенных заявили, что не смогут сохранить текущий уровень занятости, если последствия пандемии не удастся урегулировать в течение следующих шести месяцев. Еще 20% компаний отправят персонал в неоплачиваемый отпуск, а 17% сократят льготы и премии.

Респонденты указали, что государство в этой ситуации должно расширить выплаты субсидий, призванных помочь компаниям сохранить занятость, а также заморозить минимальную заработную плату.