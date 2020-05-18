В Японии из-за коронавируса закрыли на лето маршруты подъема на Фудзи

Власти Японии приняли решение закрыть основные маршруты подъема на гору Фудзи этим летом, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса среди туристов. Об этом в понедельник сообщает агентство Kyodo, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что о закрытии четырех главных маршрутов объявили власти префектур Сидзуока и Яманаси, где расположена гора.

Ежегодный наплыв отдыхающих на Фудзи резко увеличился после 2013 года, когда гора была внесена в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Летом на Фудзи совершают восхождение в среднем более 280 тыс. человек.

Согласно последним данным, общее число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17 тыс., умерли более 760 человек. Свыше 11 тыс. человек выздоровели, порядка 240 пациентов находятся в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

Правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима чрезвычайной ситуации почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Однако его действие сохранится как минимум до 21 мая в Токио, прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в западных Хёго, Киото и Осака, а также в северной Хоккайдо. Общее население этих регионов составляет почти 60 млн человек.