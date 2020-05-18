В Греции протестующие подожгли банкоматы и машины
Греческие анархисты подожгли минувшей ночью в Афинах и Салониках банкоматы и автомашины, задержаны десятки человек. Об этом сообщила газета Ethnos, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, в ходе скоординированных нападений, которые почти одновременно произошли в афинских районах Паграти, Петралона, Кипсели, Галаци, Неа Смирни и Халандри, были подожжены банкоматы, легковые автомобили и грузовики супермаркетов и компаний по быстрой перевозке грузов. В общей сложности пострадали около 10 автомобилей и три банкомата. Полиция провела операцию и сумела задержать 40 человек, которые были доставлены в Главное управление полиции столичной области Аттика. Пожарные, вызванные местными жителями, потушили все возгорания. Причины нападений пока не ясны.
В центре Салоник минувшей ночью группа анархистов устроила баррикаду из мусорных баков на улице Апостола Павла в районе консульства Турции. Затем возникли беспорядки, когда анархисты стали бросать бутылки с зажигательной смесью в сторону нарядов полиции, прибывших на это место. Ущерб был нанесен шести припаркованным автомобилям.
Полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами. По сообщению газеты "Прото тема", полиция задержала десять человек, но потом их отпустили, так как "при них не оказалось ничего предосудительного".
Полицейские управления двух городов проводят расследование инцидентов.
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