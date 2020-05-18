https://news.day.az/world/1236076.html У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,5
У берегов Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в понедельник у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщила Геологическая служба США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По ее информации, эпицентр находился в 252 км к западу от города Юрика, где проживают около 27 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
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