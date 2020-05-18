Число инфицированных коронавирусом в России превысило 290 тысяч

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 8926 человек.

Число заразившихся COVID-19 в России достигло 290 678 человек, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. За последние сутки от коронавируса умер 91 человек.

Число умерших от коронавируса достигло 2 722 человек. Вылечились 70 209 человек. Отметим, Россия занимает второе место в мире после США по количеству инфицированных коронавирусом.