Новые случаи COVID-19 в Ухане: массовое тестирование

В китайском городе Ухань на днях были зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции (впервые за последние 35 дней) и местные жители поспешили принять участие в массовом тестировании, организованном властями, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

В декабре прошлого года этот город стал эпицентром распространения коронавируса нового типа. На массовое тестирование отведено 10 дней.