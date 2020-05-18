https://news.day.az/world/1236087.html Новые случаи COVID-19 в Ухане: массовое тестирование - ВИДЕО
Новые случаи COVID-19 в Ухане: массовое тестирование - ВИДЕО
В китайском городе Ухань на днях были зарегистрированы новые случаи коронавирусной инфекции (впервые за последние 35 дней) и местные жители поспешили принять участие в массовом тестировании, организованном властями, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.
В декабре прошлого года этот город стал эпицентром распространения коронавируса нового типа. На массовое тестирование отведено 10 дней.
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